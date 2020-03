V. Guimarães e Sporting defrontam-se num duelo de... quatro em linha

O relógio marcava 20h30. A essa hora, não fosse a crise em torno do coronavírus, o árbitro do V. Guimarães-Sporting estaria a dar o apito inicial para mais um encontro da 24.ª jornada da Liga NOS, que colocaria frente a frente o sexto e quarto colocados na tabela.





Sem ação no relvado por uma razão de saúde pública, vimaranenses e leões decidiram que mesmo assim se iriam defrontar, mas num ambiente diferente do habitual: nas redes sociais, com um jogo do tradicional 'quatro em linha'. O desafio foi lançado pelo Sporting e de imediato aceite pelos minhotos, num embate que previsivelmente terá 90 minutos e provavelmente acabará em empate. A ver vamos...