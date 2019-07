V. Guimarães fecha pré-época com vitória sobre o Rio Ave

O Vitória de Guimarães, da Liga NOS, venceu esta quarta-feira, por 1-0, o Rio Ave, do mesmo escalão, no último jogo de preparação dos minhotos nesta pré-temporada.A formação orientada por Ivo Vieira, que se estreia em competição oficial no próximo dia 25 de julho, na 2.ª pré-eliminatória da Liga Europa, apontou o tento que desequilibrou o ensaio logo aos oito minutos, por Davidson.Apesar do forte vento que se fez sentir em Vila do Conde, e que condicionou o encontro, os vimaranenses mostraram estar num estado de preparação mais adiantado do que a equipa da casa, e, além do golo madrugador, tiveram várias oportunidades para ampliar a vantagem, sobretudo na primeira parte.O Vitória de Guimarães apresentou o seguinte onze inicial para este apronto, disputado no estádio dos Arcos: Miguel Silva, Victor Garcia, Frederico Venâncio, Tapsoba, Rafa Soares, Al Musrati, Joseph, João Teixeira, Rochinha, Guedes e Davidson.Já no lado do Rio Ave, o técnico Carlos Carvalhal apostou para a equipa titular: Paulo Vítor, Junio Rocha, Messias, Nélson Monte, Matheus Reis, Jambor, Tarantini, Joca, Murilo, Strkalj e Gabrielzinho.Durante o ensaio, a formação local ficou sem Tarantini e Said, que saíram lesionados, com o capitão do Rio Ave a inspirar maiores cuidados, depois de um choque de cabeça com o companheiro Matheus Reis.Rio Ave e Vitória de Guimarães voltam a encontrar-se na primeira jornada do campeonato, também em Vila do Conde, agendada para 10 de agosto.