V. Guimarães vence Famalicão em jogo de preparação

O V. Guimarães derrotou este domingoo Famalicão por 5-2, num jogo de preparação para a época 2019/20, entre duas equipas da Liga NOS, realizado na academia do clube vimaranense.Com mais de 2.000 pessoas na bancada, ambas as equipas criaram ocasiões na primeira parte, mas os vitorianos ganharam a batalha do meio-campo, atacaram mais vezes e chegaram ao intervalo a vencer por 2-0, com golos de João Correia, aos 34 minutos, e do reforço Bondarenko, aos 45.As duas formações minhotas regressaram para a segunda parte com muitas alterações, mas os anfitriões continuaram por cima e ampliaram a vantagem por Frederico Venâncio, aos 53 minutos, por Rafa Soares, de penálti, aos 62, e por Reisinho, aos 65. O Famalicão marcou por Fábio Martins, aos 58, de penálti, e por Walterson, aos 84.O Vitória, treinado por Ivo Vieira, iniciou a partida com Miguel Silva na baliza, Victor Garcia, Tapsoba, Bondarenko e Florent na defesa, Romain Correia, Blati Touré e André Almeida no meio-campo e ainda Rochinha, João Correia e Alexandre Guedes na frente.Já o Famalicão, orientado por João Pedro Sousa, começou com o guarda-redes Defendi, os defesas Lionn, Nehuén Pérez, Hugo Gomes e Alex Centelles, os médios Guga Rodrigues, Ofori e Rúben Lameiras e um trio de ataque formado por Diogo Gonçalves, Fábio Martins e Anderson.A equipa de Guimarães realiza o último ensaio da pré-temporada às 17:00 de quarta-feira, frente ao Rio Ave, da I Liga, em Vila do Conde, enquanto a turma famalicense, que começa hoje o estágio em Guimarães, volta a jogar no dia 20, com o Feirense, da 2.ª Liga, em local ainda por definir.