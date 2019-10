VAR ficou sem escuta no Sp. Braga-Santa Clara

Rui Costa e a sua equipa foram os primeiros a regressar ao relvado após o intervalo e esperaram um pouco, mas quando a equipa do Marítimo estava já pronta para o reinício o árbitro do Porto mandou esperar. Segundo se conseguiu perceber através das imagens da Sport TV, Rui Costa não tinha os canais de áudio com o VAR em pleno funcionamento e o jogo demorou ainda mais três minutos para o recomeço. Registe-se que antes do início, o próprio Rui Costa, ainda no túnel, fez questão de avisar os jogadores para terem cuidado com as entradas de ‘carrinho’, uma vez que estava a chover muito e o relvado molhado e escorregadio proporciona este tipo de desarme.