Vasco da Gama pede 13 milhões a FC Porto e Sporting por Marrony

Apontado pela imprensa brasileira como alvo de FC Porto e Sporting - para lá do Newcastle -, o jovem avançado Marrony poderá custar uma verba em torno dos 18,5 milhões de euros a qualquer um dos clubes interessados, segundo adianta o portal brasileiro Yahoo Esportes. De acordo com esta publicação, a maior fatia deste bolo irá para o Vasco da Gama, clube que detém 70% do passe do jogador, uma parcela pela qual tenciona receber 13 milhões de euros.Ainda segundo o mesmo portal, FC Porto e Newcastle já terão enviado emissários para ver o jogador brasileiro ao vivo, ao passo que o Sporting terá do seu lado uma suposta vantagem graças às boas relações entre as duas direções, que ficaram reforçadas pela recente transferência de Bruno César a custo zero para os cariocas.Revelado nos escalões de formação do clube do Rio de Janeiro, Marrony tem contrato com o Vasco da Gama até 2023, estando blindado por uma cláusula de rescisão de 35 milhões de euros.