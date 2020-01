Vítor Oliveira: «Um ponto fora de casa é bom»

O Gil Vicente foi este domingo a Tondela empatar a um golo na 15.ª jornada da Liga NOS e, no final da partida, o treinador do conjunto de Barcelos assumiu que "não foi um bom jogo de futebol".





"O empate penaliza as duas equipas. A primeira parte ainda foi relativamente equilibrada, entrámos mal no jogo, os primeiros 10 minutos tivemos alguma dificuldade, sofremos um golo que já não se usa, de bola parada, o jogador não precisa sequer de saltar para fazer o golo", analisou Vítor Oliveira em conferência de imprensa.Para o treinador dos minhotos a má qualidade de jogo prolongou-se após o intervalo e Vítor Oliveira referiu que o penálti a favor do Tondela não deveria ter sido assinalado."Na 2.ª parte o jogo foi muito fraco de parte a parte. Tivemos duas oportunidades flagrantes, o Tondela também teve uma num penálti que, é importante que se diga, é precedido de falta sobre o Rúben Ribeiro. O lance não deixa qualquer dúvida, é impossível que quem esteja no VAR não veja esta situação", lamentou o treinador dos gilistas que, contudo, se mostrou satisfeito com o ponto conquistado."Um ponto fora de casa é bom. Aqueles três pontos que o Tondela, eventualmente, contaria contra uma equipa do seu campeonato, só conseguiu um e também é bom para nós tirar esses dois pontos. Penso que o melhor deste jogo foi o ponto conquistado fora de casa perante uma equipa do nosso campeonato", enalteceu.