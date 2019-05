Inquéritos Quem foi o melhor guarda-redes da Liga NOS 18/19? Vlachodimos (Benfica)

Leo Jardim (Rio Ave)

Muriel (Belenenses)

Cláudio Ramos (Tondela)

Inquéritos Quem foi o melhor defesa da Liga NOS 18/19? Grimaldo (Benfica)

André Almeida (Benfica)

Alex Telles (FC Porto)

Vasco Fernandes (V. Setúbal)

Com mais uma edição da Liga NOS encerrada, pode agora votar nos melhores jogadores e treinadores da temporada 2018/19 no campeonato nacional. À sua disposição tem seis caixas de voto, sendo que a escolha das hipóteses nas quatro primeiras foi feita tendo por base as pontuações dadas aos futebolistas pelos jornalistas dedurante a época.







Inquéritos Quem foi o melhor médio da Liga NOS 18/19? Pizzi (Benfica)

Bruno Fernandes (Sporting)

Chiquinho (Moreirense)

Herrera (FC Porto)

Inquéritos Quem foi o melhor avançado da Liga NOS 18/19? Dyego Sousa (Sp. Braga)

Xavier (Tondela)

Seferovic (Benfica)

Licá (Belenenses)

Inquéritos Quem foi a principal figura da Liga NOS 18/19? Bruno Fernandes (Sporting)

João Félix (Benfica)

Casillas (FC Porto)

Pizzi (Benfica)

