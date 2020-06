Yuran: «José Mourinho ficou surpreendido quando os benfiquistas me aplaudiram na Luz»

Sergei Yuran é um nome bem conhecido pelos adeptos benfiquistas e portistas, depois te ter deixado a sua marca no futebol português ao serviço do Benfica (1991 a 1994) e FC Porto (1994/95). O atual treinador do Khimi, clube da divisão secundária na Rússia, recordou ao programa 'Everything for the Match!" o seu percurso em Portugal, lembrando a enorme surpresa de José Mourinho quando, no Estádio da Luz, foi expulso com as cores portistas e recebeu uma ovação das bancadas.





"Senti-me mais confortável no FC Porto porque as equipas do Norte tinham mais proximidade. Não havia grupos. Já no Benfica havia - brasileiros, portugueses, não havia integração. No Porto havia uma atitude mais cordial. Ainda hoje os jornalistas ligam-me, especialmente na véspera do clássico, pois lembram-se quando venci o Benfica pelos dragões em pleno Estádio da Luz. José Mourinho era o tradutor de Bobby Robson. No final do jogo, vi o cartão vermelho e o estádio levantou-se para me aplaudir. Então, ele diz-me que para ter os adeptos do Benfica a aplaudir um jogador rival é algo que tem de ser conquistado e merecido. Isso não acontecia, não podia. Ele ficou surpreendido", lembrou."Tornámo-nos campeões e saí à rua para comemorar e vejo uma multidão, numa espécie de procissão fúnebre. Pensei que alguém importante tinha morrido, todo o centro da cidade estava bloqueado. Quando olhei melhor, estava a carregar um boneco do Benfica, que foi enterrado por termos sido campeões. Conseguem imaginar isto em Moscovo?", perguntou o antigo ponta-de-lança, atualmente com 50 anos.Ter representado os dois rivais deixou uma marca no ex-jogador russo, que lembrou como os clássicos paravam o país. "Quando assinei o contrato com o FC Porto, foi muito badalado, pela imprensa, pelas televisões. Deu a sensação que o país parou, 70 ou 80% são adeptos dos dois clubes e quando um deles contrata um jogador, olham com muito interesse. Lembro-me que quando andava nas ruas, vinham ter comigo para tirar fotografias. Aqui senti-me em tamanha pressão. No primeiro dérbi, vi uma cidade praticamente parada. Já havia discussões há uma semana, tinha a impressão que os adeptos já nem iam trabalhar. Sentavam-se nos cafés, a beber vinho e com bandeiras na mão... claro, uma coisa dessas uma semana antes de um jogo é um sinal", lembrou o antigo avançado russo.