Duarte Valente, médio do Estoril, ficou fora da convocatória de Hélio Sousa para a Ronda de Elite da Seleção Nacional sub-19. Para Bruno Meirelles, representante do jogador, esta ausência pode ser consequência do facto de Duarte não ter comparecido na última convocatória, por decisão da SAD do Estoril, na altura por precisar do jogador para o encontro com o FC Porto, no qual acabou por não ser utilizado.





"Lamento que o Duarte tenha de passar por tudo isto. Compreendo que o momento do Estoril não é bom, mas já não compreendo o facto de não o deixarem ir à Seleção. Ele é um ativo da SAD e ao rejeitar a convocatória, o Duarte não está a ser valorizado. O que posso garantir é que ele vai continuar a trabalhar para jogar mais no Estoril", frisou Bruno Meirelles a Record.

Autor: Miguel Amaro