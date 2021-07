Crespo radiante com temporada de sucesso do Estoril

O médio-ofensivo Crespo foi fundamental para a época positiva do Estoril, que se sagrou campeão e subiu à 1ª Liga. Após o sucesso da equipa, o jogador destacou-se individualmente ao ser considerado o MVP do campeonato. “É uma alegria muito grande. É isto que amamos fazer e ser recompensado com este prémio é fantástico”, frisou ao Facebook dos canarinhos, recordando a festa do título: “É um sentimento único. Aquele momento de levantar a taça de campeão porporciona uma felicidade inexplicável.”

Aos 24 anos, Crespo tem mais um ano de contrato com o Estoril e mostra-se feliz. “A época correu-me lindamente, mas isso foi fruto de muito trabalho e do grupo fantástico que temos. O clube oferece todas as condições”, frisou. Refira-se que os sub-23, campeões da Liga Revelação e vencedores da Taça, voltaram ontem ao trabalho.