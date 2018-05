Duarte Valente, médio-defensivo formado no Estoril, foi apanhado nos radares do futebol italiano e, segundo a imprensa transalpina, poderá iniciar a próxima temporada nos quadros da Udinese, 14º classificado na última edição da Serie A, caso o emblema de Udine consiga resistir à concorrência da Fiorentina, também ela atenta ao potencial do jovem futebolista português. Com apenas 18 anos, dez dos quais passados no António Coimbra da Mota, o camisola 19 dos canarinhos encontra-se desde ontem em França, integrado na Seleção de sub-19 que disputará o Torneio de Toulon.Oportunidade para Duarte Valente confirmar o potencial demonstrado em época de estreia no principal escalão do futebol português, na qual foi utilizado em oito partidas, tendo ‘sobrevivido’ 519 minutos em campo. E com uma particularidade: à medida que a época se aproximava do final e a necessidade de pontos era cada vez mais premente, maior era a influência do médio na equipa. Foi titular nas últimas quatro jornadas e apenas na derradeira não jogou os 90 minutos. Saiu aos 83.É por isso natural que as observações realizadas pelos ‘olheiros’ de Udinese e Fiorentina tenham convencido os responsáveis italianos a avançar para a contratação de um futebolista que tem contrato com o Estoril até 2021 e um cláusula de rescisão de ‘apenas’ 5 milhões de euros.

Autor: João Lopes