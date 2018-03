Continuar a ler

Objetivos

"Temos que continuar a trabalhar e acreditar naquilo que é o nosso objetivo. A nossa cabeça já tem que estar virada para o próximo jogo. A equipa trabalhou, conseguimos fazer com que o Boavista não chegasse à nossa baliza com situações de golo, porque era importante, pelo momento em que estamos, fechar a nossa baliza e não sofrer golos."



Dar a volta

O Estoril apresentou-se este sábadocom uma organização defensiva diferente e o treinador Ivo Vieira lamenta que a estratégia, que até funcionou bem, não tivesse redundado no triunfo."Fizemos algo diferente do que tem sido o nosso padrão em termos de organização defensiva, porque sabíamos que o Boavista é uma equipa que explora bem a profundidade e tentamos tirá-la ao Boavista. A espaços conseguimos. Tivemos a melhor situação no jogo, não conseguimos concretizá-la e depois o jogo ficou decidido pelo lance que deu o golo ao Boavista."

Autor: Lusa