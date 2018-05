Luís Freire vai ser o treinador do Estoril na próxima época, salvo algum contratempo de última hora. A SAD dos canarinhos já chegou a acordo com o atual técnico do Mafra e só falta assinar o contrato, que deve ser válido pelo menos por duas épocas. O facto de o clube do Campeonato de Portugal ainda ter para disputar a 2ª mão do playoff de subida à 2ª Liga (0-0 em casa com a U. Leiria na 1ª mão), faz com que o acordo não tenha sido anunciado. Aliás, no Estoril ninguém o confirma, mas é o treinador a ser apresentado em breve.O técnico é jovem, tem 32 anos, mas já algum currículo ao nível do futebol distrital, competição que começou a disputar em 2012. Antes foi adjunto de Filipe Moreira no Tondela e no Oriental, mas aos 27 anos avançou para uma carreira como treinador principal, no Ericeirense. Em três anos levou o clube a subir duas vezes, desde a 1ª Divisão da AF Lisboa (6º escalão) até ao Pró-Nacional (o de aceso ao Campeonato de Portugal).Mudou-se depois para Pêro Pinheiro, onde continuou a ter sucesso, subindo a equipa por duas vezes em dois anos. Este trajeto valeu-lhe o convite do Mafra, clube da sua terra, no qual passou finalmente a ser treinador profissional – antes conciliava o futebol com a carreira de professor de Educação Física. Venceu a Série D do Campeonato de Portugal e está agora na meia-final, a um pequeno passo da 2ª Liga, onde deve chegar por via dos canarinhos.

Autor: Miguel Amaro