Continuar a ler

Mas que garantia, entre aspas, pode dar o treinador para subir? "O míster conhece a nossa 2ª Liga como poucos. Tem muitos anos a trabalhar neste escalão, é um campeonato sem segredos para ele. O Vítor Oliveira quando vai para um clube é porque tem garantias de poder fazer um bom trabalho, de ter condições para lutar pela subida e depois consegue. É um excelente treinador e uma pessoa séria, todos o respeitam", vinca Miguel Oliveira.



Surpreendido com descida



O defesa-central está com 34 anos e esta época jogou no Vizela mas seguiu a carreira do Estoril. "Foi uma surpresa para mim ter descido. Segui a carreira deles e a equipa jogava bom futebol, os resultados não apareceram por algum motivo, não sei qual. Mas tinham bons jogadores, pensei que iam conseguir a permanência. No final, fiquei triste com a descida", remata. Mas que garantia, entre aspas, pode dar o treinador para subir? "O míster conhece a nossa 2ª Liga como poucos. Tem muitos anos a trabalhar neste escalão, é um campeonato sem segredos para ele. O Vítor Oliveira quando vai para um clube é porque tem garantias de poder fazer um bom trabalho, de ter condições para lutar pela subida e depois consegue. É um excelente treinador e uma pessoa séria, todos o respeitam", vinca Miguel Oliveira.O defesa-central está com 34 anos e esta época jogou no Vizela mas seguiu a carreira do Estoril. "Foi uma surpresa para mim ter descido. Segui a carreira deles e a equipa jogava bom futebol, os resultados não apareceram por algum motivo, não sei qual. Mas tinham bons jogadores, pensei que iam conseguir a permanência. No final, fiquei triste com a descida", remata.

Miguel Oliveira jogou duas épocas no Estoril, de 2007 a 2009, mesmo antes de a SAD passar a ser gerida pela Traffic. Por isso, ficou triste com a descida dos canarinhos ao segundo escalão. Ontem, depois de saber que Vítor Oliveira é o treinador pretendido na Amoreira, passou a acreditar que a passagem do clube pela 2ª Liga pode ser curta. "É o treinador ideal se querem subir", garantiu o central."Falo pela minha experiência. Trabalhei com o Vítor Oliveira em dois clubes diferentes, no Arouca e no Chaves, e subi duas vezes. Nem era preciso dizer isto porque todos conhecem o seu currículo. Antes mesmo desta época na 1ª Liga, com o Portimonense, tinha conseguido quatro ou cinco subidas seguidas", recorda Miguel Oliveira, antes de contar os clubes e confirmar que foram cinco seguidas.

Autor: Miguel Amaro