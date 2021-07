O Estoril anunciou esta quinta-feira a contratação de Simão Júnior ao Cova da Piedade, confirmando uma notícia avançada por Record. O defesa, de 22 anos, representou o emblema de Almada nas duas últimas épocas e chega agora a custo zero depois de ter terminado contrato com os piedenses.





"Fui muito bem recebido por todos. Senti um carinho enorme, transmitiram-me desde o primeiro dia que me queriam aqui, e para mim, esse foi um dos aspetos mais positivos. Agora é aproveitar e retribuir com o trabalho", apontou aos meios do clube o central, que nasceu em Portugal mas tem dupla nacionalidade e já somou uma internacionalização A pela Guiné-Bissau.Simão Júnior é o primeiro reforço da equipa da Linha para a época 2021/22, a qual marca o regresso do Estoril à 1.ª Liga três épocas depois.