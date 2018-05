A SAD do Estoril vai apresentar o novo treinador ainda no decurso desta semana. Apesar de muitos nomes sugeridos na Amoreira nos últimos dias, por vários empresários, Record sabe que a lista já está reduzida apenas a dois nomes e a decisão será tomada em breve, sendo o nome divulgado logo de seguida.

Segundo confirmámos, o técnico em causa é português, como já tínhamos avançado, e conhece bem o campeonato da 2ª Liga, o que não significa que tenha estado a trabalhar no segundo escalão na temporada que agora termina.

Entretanto, a SAD está também já a tratar de aspetos relacionados com o plantel, facto que torna ainda mais urgente encerrar o dossiê relativo ao treinador pois alguns dos potenciais reforços serão contratados com o aval do novo líder da equipa técnica.

Neste momento, os responsáveis pelo futebol profissional tratam da remodelação do plantel, pois há jogadores com contrato que poderão não continuar na Amoreira, pois têm vencimentos incomportáveis para a 2ª Liga.

Gonçalo Santos continua

Um dos casos já resolvido é o de Gonçalo Santos. O médio tem mais um ano de contrato e vai ficar no Estoril. Este era um dos primeiros casos a tratar pois o jogador, de 31 anos, é considerado um dos pilares do balneário e uma mais-valia para um plantel que vai jogar na 2ª Liga.