A derrota sofrida no Bessa – a décima sétima dos canarinhos em 26 jornadas –impediu a equipa do Estoril de deixar o sempre indesejável último lugar, mas Ivo Vieira ficou com ainda mais motivos de preocupação após o embate diante dos axadrezados. É que Victor Andrade teve de sair logo aos 34 minutos devido a uma lesão muscular na coxa esquerda, aguardando pela reavaliação do departamento médico para aferir o tempo necessário à sua recuperação.

Com um dos ataques menos produtivos da Liga NOS, com escassos 23 golos apontados, o técnico ainda não pode contar com Kléber – continua de fora devido a uma lesão no adutor da perna direita – pelo que o poder de fogo ofensivo para a próxima ronda, diante do P. Ferreira, corre o risco de estar fragilizado. Hoje há treino à porta fechada.

Autor: Manuel António Abrantes