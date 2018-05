Vítor Oliveira não vai ser o treinador do Estoril na próxima época. A vontade dos responsáveis pelo futebol profissional dos canarinhos – e também a dos adeptos – não se vai concretizar e a SAD já avançou para um plano B. O perfil já está traçado, mas ninguém revela pormenores, apenas se sabendo nesta altura que será um português.

Segundo apurámos junto de fonte próxima do processo, Vítor Oliveira até gostou da abordagem feita pelos canarinhos e também do projeto. No entanto, a sua vontade neste momento é a de voltar para o norte do país - tem residência na zona de Matosinhos - por questões familiares. Foi esse o motivo que o levou a rejeitar o convite do Estoril. Segundo apurámos, a única hipótese de Vítor Oliveira não voltar a trabalhar no norte será se aceitar uma proposta aliciante em termos financeiros que tem do estrangeiro.

Perante este novo cenário, a SAD já está a estudar outros currículos e são vários os treinadores que se encaixam no perfil: alguém com conhecimento da 2ª Liga e capaz de disputar a prova com o objetivo de subir num campeonato difícil como é este. O dossiê relativo à equipa técnica é, neste momento, o mais urgente. Isto porque é preciso começar a restruturação do plantel e, obviamente, o novo treinador quererá saber com quem conta para atacar os lugares de subida.

Autor: Manuel António Abrantes