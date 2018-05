Continuar a ler

Por outras palavras, os canarinhos não estão sozinhos na corrida aos serviços do experiente treinador algarvio, responsável pela subida de 10 clubes ao principal escalão do futebol português e que pretende retomar esse caminho, após uma temporada positiva na Liga NOS.



No dia em que a SAD do Estoril confirmou a saída de Ivo Vieira do comando técnico da equipa principal, conforme Record já noticiara na edição de terça-feira, Pedro Alves, o novo diretor desportivo do emblema da Linha de Cascais, começou a definir o plantel com o qual irá atacar aquele que é o único objetivo dos canarinhos para a temporada 2018/19: o regresso ‘imediato’ ao principal escalão do futebol português.Apesar de ainda não ter sido oficialmente apresentado como diretor desportivo, o ex-responsável pelo ‘scouting’ do Sp. Braga já se encontra a trabalhar a todo o gás, até porque na Amoreira existe a convicção de que não há um plano B. É subir ou... subir! E, neste contexto, também a escolha do substituto de Ivo Vieira, que rescindiu por mútuo acordo, é de primordial importância. A aposta será num treinador ganhador, habituado a subir equipas ao principal escalão. E, neste cenário, o favorito é Vítor Oliveira, caso o Estoril consiga antecipar-se a uma mão-cheia de candidatos, que tentam agarrar o técnico que está de saída do Portimonense.

