Famalicão apresenta três reforços

O Famalicão anunciou há momentos a contratações de Cláudio Silva, Matheus Clemente e Tiago Dias. O trio, que numa primeira fase deve atuar na equipa sub-23 dos famalicenses, assinou um contrato válido para as próximas três temporadas.





Cláudio Silva, central de 19 anos efilho do ex-jogador Ricardo Silva, chega do FC Porto, clube no qual venceu a Youth League e o campeonato de juniores na temporada passada. Matheus Clemente chega aos minhotos depois de ter realizado 27 jogos ao serviço do São Martinho na temporada passada. Na formação, o jovem de 21 anos alinhou no Benfica, no Casa Pia e no V. Guimarães. Já Tiago Dias, de 21 anos, alinhou apontou três golos em 12 encontros na tremporada passada ao serviço do Sp. Braga B, onde esteve por empréstimo do Milan.