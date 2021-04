Internacionais de regresso

Na reta final da preparação do jogo com o P. Ferreira, Ivo Vieira vai contar com três ‘reforços’. Depois de ter estado ao serviço dos sub-23 da Argentina, onde cumpriu 121 dos 180 minutos dos dois jogos frente ao Japão, Valenzuela já participou no treino de ontem. Por outro lado, Diogo Queirós, totalista nas três partidas realizadas pelos sub-21 de Portugal, e Leonardo Campana, que esteve em campo 30 minutos na vitória do Equador sobre a Bolívia, estão à disposição do técnico a partir de hoje. Nenhum dos jogadores deve ser titular no domingo, já que Campana ainda não foi aposta de Ivo Vieira e Queirós e Valenzuela apenas foram suplentes utilizados. * d.m.