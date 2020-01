Para poder guardar esta notícia deverá efectuar login Caso não esteja registado no site do Record, efectue o seu registo gratuito

A crónica do Famalicão-Marítimo, 1-1: toque de justiça no livre do cisne Brinde de Roderick quase foi fatal, mas, no último lance do jogo, surgiu o herói Toni Martínez a empatar





• Foto: José Gageiro / Movephoto