A mensagem de Felipe para Vaná: «Sabemos que há uma força a mais para algumas equipas»

Felipe e Vaná partilharam o balneário do FC Porto nas duas últimas épocas e esta quarta-feira o atual defesa do Atlético Madrid comentou uma publicação do guarda-redes do Famalicão no Instagram após a eliminação da Taça de Portugal, frente ao Benfica.





"Cabeça erguida irmão. Jogaram demais. Não mereciam, mas sabemos que em Portugal tem uma força a mais para algumas equipas. Segue irmão, orgulho de ti e pelo grande trabalho do @futebolclubefamalicao", comentou Felipe a propósito da publicação de Vaná.

O guarda-redes do Famalicão lamentou o desfecho da eliminatória com o Benfica: "Estivemos tão perto de fazer história... Mas temos de olhar para a nossa trajetória na Taça de Portugal muito orgulhosos e cientes de que fizemos o nosso melhor e de que lutamos até o fim. Gostaria de agradecer mais uma vez aos nossos adeptos, que nos acompanham e nos apoiam, seja onde for. A vocês, deixo mais um recado: tenham a certeza de que dentro de campo não nos faltará entrega e dedicação. Nunca! Isto é Famalicão!!".