Aos 19 anos, Luiz Júnior estreou-se na Liga NOS, no jogo da última sexta-feira com o P. Ferreira (0-2), e foi titular pela segunda vez consecutiva depois de ter alinhado na partida da Taça de Portugal, diante do Oriental (0-3).





É certo que a chance na Mata Real surgiu por Vaná ter de cumprir isolamento após ter estado em contacto com uma pessoa infetada com Covid-19, mas a verdade é que o guarda-redes brasileiro, que (ainda) é dos sub-23, merece toda a confiança de João Pedro Sousa.