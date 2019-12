A romaria à Luz pela lente do Famalicão: «De alma e coração»

Tal como tem vindo a acontecer em praticamente todos os jogos em que participa, o Famalicão contou com uma forte falange de apoio no Estádio da Luz, no passado sábado. A equipa saiu de campo com uma derrota, mas os adeptos que se deslocaram do Norte até à capital deram boa conta de si nas bancadas, proporcionando uma boa dose de força extra para os jogadores.Ora, este facto não passou despercebido ao clube, que, à semelhança do que fez aquando da visita ao Dragão, partilhou um vídeo com várias imagens da longa romaria até ao Sul. Da partida dos autocarros até aos acontecimentos no relvado, passando pela "marcha" até ao reduto benfiquista, tudo foi retratado na publicação feita pelo clube, sob a legenda "De alma e coração".O vídeo foi partilhado, inclusive, por vários jogadores.