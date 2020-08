O Famalicão continua a preparar a temporada 2020/21 e, depois de anunciar a contratação de Andrija Lukovic, Alexandre Penetra, Fernando Valenzuela e Diego Batista, a formação minhoto anunciou, esta segunda-feira, a contratação de Abdul Ibrahim. O lateral-esquerdo, de 21 anos, chega do Chaves e assinou um contrato válido para as próximas três temporadas.





Chegado a Portugal em 2017, o jogador ganês nunca se chegou a estrear com a camisola principal do Chaves. Em 2017/18 alinhou pela equipa de juniores e, nas duas últimas temporadas, representou a equipa satélite dos flavienses. Na época transata apontou dois golos em 22 partidas."Assinar pelo Futebol Clube de Famalicão é mais um passo importante na minha carreira. Conheço o projeto que o clube delineou e estou muito entusiasmado para ajudar o clube a continuar o seu processo ascendente no futebol português", explicou Abdul aos meios oficiais do clube.