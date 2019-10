O Famalicão anunciou que os bilhetes destinados ao clube para a visita ao Estádio do Dragão estão esgotados. Dessa forma, os atuais líderes do campeonato sabem que poderão contar com o apoio de 2502 adeptos para o embate de domingo contra o FC Porto.





A boa campanha dos famalicenses na presente edição do campeonato tem entusiasmado os adeptos, que, ao esgotarem os bilhetes a cinco dias do encontro, deram mais uma boa resposta em termos de apoio. A equipa comandada por João Pedro Sousa segue atualmente no primeiro lugar da Liga NOS, com 19 pontos, enquanto o FC Porto é terceiro, com 18 pontos.A partida entre dragões e famalicenses está agendada para as 17h30.