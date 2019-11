Alex Centelles: «Vim para um clube que não conhecia e era impensável tudo isto»

Alex Centelles concedeu uma entrevista ao jornal espanhol 'Super Deporte', na qual passou em revista o início de temporada ao serviço do Famalicão. O lateral-esquerdo cedido pelo Valência fez um balanço positivo do arranque de época e confessou estar muito contente com o clube e com a caminhada feita até aqui.





"Ninguém esperava isto que está a acontecer. O clube estava há 20 anos sem jogar na primeira divisão, é um clube pequeno mas que trabalha como um grande. Vim para um clube que nem sequer conhecia, que acabou de subir à primeira liga, era impensável para nós estarmos, nesta altura do campeonato, no terceiro lugar da liga e a lutar pelo primeiro posto, que está a seis pontos. Nem nos nossos melhores sonhos", referiu.A receita, segundo o defesa, passa por um plantel jovem, mas carregado de ambição. "Construíram uma equipa jovem, é um clube com vontade de crescer e de ganhar numa liga que tem equipas competitivas, que disputam a Liga dos Campeões. Além disso, estão a renovar as instalações, estão a deixar tudo muito cómodo para nós. Dá gosto ver isto", apontou.