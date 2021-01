Alexandre Guedes vai ser reforço do Famalicão, segundo apurou Record. O avançado português estava no mercado, depois de regressar do Japão, e foi incluído no negócio que vai levar Rúben Lameiras ao V. Guimarães, que o nosso jornal adiantou.





Formado no Sporting, o dianteiro vai representar mais um clube em Portugal, depois das passagens pelo Aves e pelo V. Guimarães.