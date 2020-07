Alexandre Penetra assina com o Famalicão até 2025

Alexandre Penetra vai reforçar o Famalicão para a próxima temporada, segundo apurou o nosso jornal. O defesa-central, de 18 anos, assinou um contrato válido para as próximas cinco épocas, isto depois de se desvincular do Benfica, emblema que representou nas últimas seis campanhas.





Trata-se de uma aposta de futuro dos famalicenses, que vêem no jogador um diamante para lapidar. Até por isso Alexandre Penetra não vai rumar de imediato à equipa principal, começando a sua etapa no Minho pelos sub-23 do Famalicão.Ainda assim, a expectativa é que Penetra evolua e possa dar o passo seguinte a breve trecho. Nas últimas temporadas, Penetra esteve ligado ao Benfica, tendo passado pelos iniciados, pelos juvenis e, em última instância, pelos juniores.Em todos os escalões, o jovem evidenciou-se, somando sempre um número considerável de jogos e uma veia goleadora acima da média. Na última temporada, por exemplo, marcou cinco golos em 22 encontros.