Alexandre Penetra foi anunciado como reforço do Famalicão, confirmando assim a notícia avançada por Record. O jovem, de 18 anos, assinou um contrato válido para as próximas três temporadas com o conjunto famalicense.





Nas primeiras declarações enquanto jogador da formação de Vila Nova de Famalicão, Alexandre Penetra mostrou-se entusiasmado com o novo projeto. "É muito prestigiante iniciar o meu trajeto enquanto sénior no Futebol Clube de Famalicão. É reconhecidamente uma equipa que disponibiliza todas as condições para os jovens jogadores se valorizarem no futebol português", explicou.Para além do Benfica, onde estava desde 2014/15, o internacional jovem por Portugal representou ainda a Escola de Futebol Os Pestinhas e a Casa do Benfica de Viseu.