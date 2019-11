Alterações à vista na Taça

Depois de dois dias de folga, o Famalicão regressa hoje aos trabalhos tendo em vista o encontro frente à Académica.

A partida da Taça deverá trazer algumas mudanças na equipa de João Pedro Sousa, principalmente na defesa. Perante o facto de Nehuén Pérez ter sido expulso e de Patrick William se ter lesionado, Roderick e Riccieli deverão formar a dupla de centrais no próximo sábado, situação inédita na presente época. Para além disso, Josh Tymon deve regressar à titularidade no lado esquerdo, tal como aconteceu na última eliminatória. A maior dúvida está relacionada com a lateral direita da defesa, já que Lionn, habitual titular, não foi lançado nas duas últimas partidas.

Entretanto, os minhotos lançaram um campanha na qual permitem aos adeptos escolher o nome da futura mascote do clube. As opções são "Fama", "Chimas" e "Dourado".