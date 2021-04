Anderson com forte apoio após golo apontado ao Paços de Ferreira

Anderson voltou a marcar e, desta feita, ajudou o Famalicão a construir uma importante vitória frente ao P. Ferreira. Um golo que o encheu de felicidade, tal como deu conta no Instagram, rede social onde publicou uma foto com o prémio de homem de jogo. Ora, as reações não se fizeram esperar e duas delas ficaram na retina. Carlos Vinícius, cedido pelo Benfica ao Tottenham, reagiu com palmas, e Toni Martínez, dianteiro do FC Porto e ex-companheiro de Anderson, escreveu: “Mereces, irmão.”

Dupla forçada a parar

Babic e Ivo Rodrigues falharam o jogo de anteontem. O sérvio tem uma entorse e o português uma lesão na perna.