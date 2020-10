Anderson já se sente um "famalicense"

Saiu do Brasil e nunca mais saiu de Famalicão. Anderson vai começar a quarta época ao serviço dos minhotos e já se sente um "famalicense". Até pensa em ter casa na cidade, aconteça o que acontecer no futuro.





"Esta última época foi uma boa experiência para mim, o meu primeiro ano na 1.ª Liga. Só Deus fez aquilo comigo. As coisas começaram a acontecer naturalmente. Só tenho de agradecer às pessoas que têm tratado bem a minha mãe. Espero há anos ter uma casa aqui. O Famalicão é um clube da terra. As pessoas sentem-no. Eu já sou um famalicense", afirmou o ponta-de-lança em entrevista aos meios do clube.Salientando que o Famalicão tem de "ganhar sempre", pois "não é um clube pequeno", o brasileiro projeta igualmente o que aí vem, ele que decidiu vários jogos da época passada depois de sair do banco."Eu senti-me como arma secreta e, quando voltarmos, mesmo se começar no banco, vou sentir-me importante na equipa. O treinador dá-me muita confiança. Fora do campo é uma pessoa espetacular. Trata-me como um filho. Sinto saudades dos adeptos, mas eles podem ter a certeza que ainda lhes vamos dar muitas alegrias", garantiu o camisola 33.