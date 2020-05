Anderson procura recorde

Figura de destaque na campanha do Famalicão até este momento, Anderson encara os dez jogos que faltam com um aliciante especial. Atualmente com oito golos marcados, o avançado sabe que, caso consiga fazer balançar as redes adversárias por mais quatro vezes, atingirá um novo recorde em termos de golos apontados numa só época.





Em 2016, ao serviço do Guaratinguetá, o jogador de 22 anos apontou 11 tentos em 35 encontros, sendo que a possibilidade de superar esta marca está ao alcance do brasileiro. De resto, se os objetivos não forem tão ambiciosos, Anderson pode sempre tentar igualar ou melhorar o seu registo goleador da temporada passada, na qual apontou nove golos.Chegado ao Famalicão em 2017/18, Anderson tem assumido o papel de 'suplente de luxo' no plantel de João Pedro Sousa. Dos oito golos que o camisola 33 soma, sete foram conseguidos em partidas nas quais foi lançado a partir do banco.