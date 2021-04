André Ricardo foi eleito o melhor jogador da Liga Revelação, num votação levada a cabo pelo Sindicato dos Jogadores. Para tal, muito contribuíram os 11 golos apontados pelo médio nos 20 jogos disputados na competição.





Com o prémio a ser entregue com base nas escolhas dos treinadores e do público, André Ricardo arrecadou 18,76 por cento dos votos, superando a concorrência de Chiquinho, do Estoril ( 15,67 por cento), e de Rodrigo Gomes, do Sp. Braga (11,68 por cento).Chegado ao Famalicão na temporada 2018/19, André Ricardo tem mais um ano de contrato com os minhotos.