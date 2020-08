Andrija Lukovic reforça meio-campo do Famalicão

Andrija Lukovic foi anunciado esta quarta-feira como reforço do Famalicão, tendo assinado um contrato válido até ao fim da temporada 2022/23.





Trata-se de um médio de 25 anos, natural da Sérvia, e que chega ao Minho depois de passagem pelos polacos do RKS Rakow. Estreou-se como sénior no Rad Beograd, passou ainda pelo PSV Eindhoven, pelo Estrela Vermelha e Vozdovac."É mais um desafio na carreira que encaro com muito entusiasmo. As informações que recolhi do Famalicão foram muito positivas e tenho a vontade de ajudar o clube a conseguir os seus objetivos", disse Andrija Lukovic, citado pelos meios oficiais famalicenses.Lukovic foi o autor do golo que permitiu à Sérvia sagrar-se campeã europeia de sub-19, diante da França, em 2013.