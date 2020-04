As 'diabruras' de Diogo Gonçalves no Seixal: do "anão" aos ovos lançados aos mascarados

Diogo Gonçalves não perdeu a oportunidade para contar, esta terça-feira, uma verdadeira estória de bastidores, aos adeptos do Famalicão, a par da iniciativa "Em direto com...", rubrica criada pelo clube para dar a conhecer os jogadores aos adeptos durante o período de isolamento social.





O extremo cedido pelo Benfica ao conjunto famalicense não esquece um episódio com Guga Rodrigues, companheiro de equipa e com quem fez formação nas camadas jovens das águias."Temos um episódio entre mim e o Guga este ano no Estádio da Luz. Constatámos que quando ele foi fazer as necessidades não conseguia chegar com os pés ao chão. Ele não é alto por si só. Chamamos-lhe 'anão'", revelou, respondendo ainda ao médio sobre a sua 'calvície': "Eu estou a ficar sem cabelo, é um facto, mas muito se deve ao facto de te aturar há 15 anos. Conheço-te desde os oito anos. Tu sem mim não vivias."Diogo Gonçalves aproveitou ainda a época pascal para recordar antigas estórias de Carnaval com Guga e Yuri Ribeiro. "Eu, o Guga e o Yuri tínhamos uma brincadeira quando éramos mais novos que consistia em mandar ovos aos mascarados no Carnaval. Também nos mascarávamos, íamos pelo Seixal e mandávamos uns quantos ovos. Ao fim ao cabo são brincadeiras de miudos. O Guzzo do quinto andar lá do seu prédio mandava ovos às pessoas e isso és tu que tens de contar", concluiu.