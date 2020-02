Avançado do Famalicão denuncia ameaças após falhar penálti no último segundo de jogo

Toni Martínez desperdiçou um penálti no último lance do P. Ferreira-Famalicão, golo que daria o empate, e a formação visitante saiu da Capital do Móvel sem qualquer ponto conquistado. Um lance que aqueceu o final do encontro da 22.ª jornada da Liga NOS e que esta segunda-feira levou o avançado do Famalicão a recorrer às redes sociais para denunciar ameaças.





"Depois do jogo em que vivi uma situação agridoce, queria partilhar uma coisa. Não sou uma pessoa polémica e gosto de me focar unicamente no futebol, mas não posso permitir que se ultrapassem alguns limites que não me afetam só a mim. Estou a receber ameaças por causa das apostas desportivas nos jogos. Creio que passam os limites e "culpam-me" de algo que não depende de mim. Respeito acima de tudo", referia o tweet que o espanhol entretanto apagou.No domingo, o Famalicão perdeu na deslocação a P. Ferreira, por 2-1, com Toni Martínez a marcar aos 89 minutos o golo da formação orientada por João Pedro Sousa, no entanto, nos descontos, o avançado espanhol, de 22 anos, não conseguiu bater o guarda-redes Ricardo Ribeiro.