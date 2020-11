Avançados do Famalicão sem pólvora

Com cinco pontas-de-lança no plantel, João Pedro Sousa ainda não encontrou a fórmula para abrir o ketchup dos seus homens-golo. Até ver, só Trotta fez o gosto ao pé, sendo que Dyego Sousa, Campana e Ruben del Campo ainda não festejaram em 2020/21. Nas contas do ataque há ainda Anderson, que depois de uma temporada passada bastante positiva continua fora das opções devido a lesão. Tem valido Rúben Lameiras, que já marcou por quatro vezes na Liga NOS.