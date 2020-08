Srdan Babic é o mais recente reforço do Famalicão. O defesa-central, de 24 anos, chega a Famalicão por empréstimo do Estrela Vermelha, válido até ao final da temporada.





Nas primeiras declarações enquanto jogador dos minhotos, o internacional jovem pela Sérvia mostrou-se entusiasmado com o projeto. ""Sinto-me muito feliz por este novo desafio na minha carreira. Assim que surgiu a possibilidade de assinar pelo FC Famalicão recolhi muitas informações e todas elas foram muito positivas", referiu aos meios oficiais do clube.Babic já participou na sessão de treino desta segunda-feira do Famalicão.