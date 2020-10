Babic releva: «Falei com o Racic sobre o Famalicão e ele só me disse coisas boas»

Srdan Babic chegou a Famalicão este defeso, oriundo do Estrela Vermelha, e para isso muito contribuiu... Uros Racic. O médio, que jogou no Minho na época passada por empréstimo do Valencia, deu as melhores referências do emblema famalicense ao compatriota e acabou por ser importante na sua mudança.





"Em três anos de Estrela Vermelha, ganhámos 3 titulos, jogámos 2 vezes na Liga Europa, 1 ano na Champions. Queria mudar algo, falei com o mister e com Uros Racic também. Disse-me coisas boas do clube e queria vir para aqui para fazer coisas boas. Racic disse-me que se tivesse a oportunidades tinha de vir. Disse que não tinha de pensar porque é um grande clube", apontou, em declarações aos meios oficiais do clube.Ora, até agora, Babic acredita que Racic não o enganou, visto que só tem aspetos positivos a apontar ao Famalicão. "Desde que cheguei senti que é uma família boa e todos os companheiros, o corpo técnico e o corpo médico querem ajudar em tudo o que podem para te sentires em casa. Sinto-me em casa", referiu.