Batista é reforço do Famalicão

Depois de Andrija Lukovic, Alexandre Penetra e Fernando Valenzuela, Diego Batista é o quarto reforço apresentado pelo Famalicão para a nova época.

O médio, de 20 anos, chega aos minhotos proveniente do Benfica, tendo rubricado um contrato válido para as próximas três temporadas. Nas primeiras declarações enquanto jogador do conjunto famalicense, Diego Batista deu ênfase à aposta do clube nos jovens.

“Foi com muito agrado que recebi o convite do Famalicão. É um clube que já demonstrou ter o objetivo de apresentar um futebol positivo, através do qual consegue potenciar o valor dos jovens jogadores”, explicou aos meios do clube.

Internacional sub-15 por Portugal, Diego Batista já representou o Esposende, o Alfenense, o Sporting, o Benfica e o Estoril, este último por empréstimo das águias. Em termos de palmarés, o médio sagrou-se duas vezes campeão nacional de iniciados e uma vez campeão de juniores, tendo os títulos sido conquistados ao serviço do Benfica.