O Famalicão joga em Portimão, no próximo sábado, no regresso do campeonato, e os bilhetes para o desafio já estão disponíveis na loja oficial dos famalicenses.





A SAD minhota também disponibiliza viagem a um preço total de 25 euros (bilhete mais viagem), sendo que a concentração dos autocarros está agendada para as 9 horas, junto do Pavilhão Municipal. A compra exclusiva do ingresso tem o custo de cinco euros.Portimonense e Famalicão medem forças, no Estádio Municipal de Portimão, em jogo da 12° jornada da Liga NOS, a partir das 20h30.