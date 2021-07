Bruno Alves vai ser reforço do Famalicão para a temporada 2021/22 e, ao que tudo indica, a apresentação do internacional português pode acontecer ainda hoje. Aos 39 anos, o defesa-central prepara-se para regressar a Portugal, 11 anos depois.





Em fim de contrato com o Parma, o experiente jogador vai assim dar continuidade à sua carreira no conjunto famalicense. Para o centro da defesa, o Famalicão conta com Diogo Queirós, Patrick William, Riccieli, que transitaram da época passada, e com os sub-23 Alexandre Penetra e Cláudio Silva.Na temporada que agora finda, Bruno Alves apontou um golo em 19 jogos pelo Parma.