Bruno Jordão oficializado como reforço do Famalicão

Bruno Jordão é o mais recente reforço do Famalicão. O médio, de 21 anos, chega por empréstimo de um ano do Wolverhampton é assim mais uma das caras no projeto de aposta em jovens que os minhotos têm levado a cabo.





Internacional jovem por Portugal, Bruno Jordão fez quatro jogos pela equipa do Wolverhamtpon na temporada passada, isto para além de atuado em sete ocasiões pela equipa sub-23. Nas primeiras declarações enquanto jogador dos famalicenses. Bruno Jordão mostrou-se entusiasmado com o projeto. "Se estar de regresso ao futebol português já é bom, melhor se torna quando é possibilitado por um clube que está a crescer de forma fantástica. Pretendo ajudar o FC Famalicão a manter este trajeto ascendente e a realizar uma temporada muito positiva", referiu, em declarações aos meios oficiais do clube.No seu palmarés, Bruno Jordão conta com uma Taça de Itália, conquistada ao serviço da Lázio.