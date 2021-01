Bruno Jordão pode estar de saída do Famalicão. Segundo apurou Record, o regresso pode vir a regressar ao Wolverhampton, uma vez que o fim da cedência está a ser ponderado.





Figura no início da época, período no qual somou vários jogos e até marcou, o camisola 66 tem vindo a perder espaço, não tendo somado qualquer minuto nos últimos três encontros. Frente ao FC Porto, na passada sexta-feira, nem sequer foi convocado, mesmo sem constar do boletim clínico dos minhotos.Perante este cenário, a hipótese de o médio voltar ao Wolverhampton é real e pode avançar, faltando perceber se daí o jogador seguirá para outras paragens.