Calvin Verdonk é reforço do Famalicão. O lateral-esquerdo, de 23 anos, já está em Famalicão e inclusive já tirou a habitual foto da praxe com o seu representante e com Miguel Ribeiro, presidente da SAD, foto essa que já circula nas redes sociais.





O jogador chega ao Famalicão livre, depois de terminar contrato com o Feyenoord. Irá agora, ao que tudo indica, lutar por um lugar com Abdul Ibrahim.Na última época, fez 24 jogos e marcou um golo ao serviço do Twente, onde esteve cedido.