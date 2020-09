Calvin Verdonk recusou várias ofertas para rumar ao Famalicão

Calvin Verdonk recusou várias propostas até assinar pelo Famalicão e, em declarações ao jornal ‘De Stentor’, explicou as razões que levaram a essa decisão. “Queria uma experiência fora de portas. E fiquei muito curioso com este clube e este país. Informei-me e vi muita gente a falar bem da filosofia do clube”, revelou o lateral, que, de acordo com a publicação, tinha ofertas de Basileia, Benevento, Panathinaikos, Alavés e Estrela Vermelha. Dias depois da decisão tomada, Verdonk está feliz e pronto para jogar. “Já disse ao míster para me pôr a jogar frente ao Benfica”, revelou, deixando elogios precisamente a João Pedro Sousa e à forma como o recebeu.