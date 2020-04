Carlos Pinto: «O Famalicão é um clube grande e não tarda vai à Europa»

Foi precisamente há um ano que o Famalicão viu concretizar-se o sonho de voltar ao principal escalão do futebol português, num dia que ficará para sempre na história do emblema minhoto. Ora, num dia tão especial para todos os que estiveram envolvidos neste momento, Record falou com Carlos Pinto, técnico que concretizou a subida, para perceber que memórias guarda do clube e dessa data, mas também para identificar a forma de trabalho da estrutura famalicense.





E a resposta, neste capítulo, foi perentória, uma vez que Carlos Pinto não hesitou em classificar o Famalicão como um grande e a augurar aos minhotos um grande futuro."O Famalicão é um clube grande e, se não for esta época, brevemente estará nas competições europeias. Pela qualidade do treinador, dos jogadores e da administração", começou por dizer, prosseguindo com a ideia."Quem trabalha com a qualidade com que trabalha o Famalicão nesta fase… O Famalicão dá todas as condições ao treinador. Foi dos primeiros clubes em que só tive de me preocupar com o meu trabalho. O clube estava muito organizado e o resto do trabalho já estava feito. Tem todas as condições para ter sucesso e, se não for esta época, irá em breve à Europa", sublinhou.Nesse percurso, tal como no trilho da subida, os adeptos terão, para Carlos Pinto, um papel fundamental. "Os adeptos do Famalicão são fantásticos. No ano passado, o Famalicão estava numa altura bonita e, quando começámos a ganhar, houve uma grande crença. Íamos jogar fora e havia mais adeptos do Famalicão do que da outra equipa. E em casa tínhamos 4 ou 5 mil adeptos em casa, o que para uma 2.ª liga era muito bom. São fantásticos", concluiu.